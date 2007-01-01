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Настоящее фото товара Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера
6 оценок
4 99075
19 900 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера - фото 1Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера - фото 2Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера - фото 3Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера - фото 4Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера - фото 5Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера - фото 6Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера - фото 7Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера - фото 8
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера

Артикул: CH-077-540
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Диаметр ножек32 мм
  • Обивкавелюр
  • Каркасметалл по RAL, фанера

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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