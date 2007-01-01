Характеристики товара
Описание
Стул Villas — стиль и комфорт в современном интерьере.
Дизайн и материалы. Стул Вивьен выполнен в современном стиле, идеально сочетающем комфорт и элегантность. Обивка сиденья и спинки изготовлена из высококачественной экокожи зеленого цвета, придавая стулу изысканный и свежий вид. Каркас из прочного металла в черном цвете подчеркивает дизайн и добавляет изделию стильный акцент.
Комфорт и удобство. Полукруглая форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании, а прочный каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
Применение. Идеально подойдет для использования в гостиной, на кухне, в ресторанах или кафе, а также гармонично впишется в обеденную зону. Прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина625 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья515 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасафанера, металл
- Цветсветло-коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки6.30 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет