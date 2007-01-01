Характеристики товара
Описание
Стул Zentic вращающийся — стильный и комфортный выбор для вашего интерьера.
Материалы и конструкция. Оснащен прочными черными металлическими ножками и мягкой обивкой из рогожки Lumos терракотового цвета. Стул идеально подходит для современного интерьера. Материалы обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к износу.
Дизайн и комфорт. Модель имеет эргономичную форму с мягким сиденьем и спинкой, обеспечивая комфорт при длительном сидении. Особенность дизайна — аккуратная прострочка на спинке, которая добавляет элегантности и изысканности. Благодаря функции вращения, стул становится удобным для использования в различных условиях, таких как столы и рабочие зоны.
Прочность и надежность. Выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует его долговечность и безопасность. С весом всего 5,9 кг, стул легко перемещается, сохраняя при этом свою устойчивость и прочность.
Место использования. Стул будет отличным дополнением для кухни, гостиной, кафе или ресторана. Его универсальный стиль легко впишется в любой интерьер, создавая комфорт и уют в любом пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина560 мм
- Высота855 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветтерракот
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.40 кг
- Изделия стопируютсяНет