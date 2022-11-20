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Стул полубарный Mars, шенилл Domiart blammo romb apple, черная эмаль - фото 1Стул полубарный Mars, шенилл Domiart blammo romb apple, черная эмаль - фото 2Стул полубарный Mars, шенилл Domiart blammo romb apple, черная эмаль - фото 3Стул полубарный Mars, шенилл Domiart blammo romb apple, черная эмаль - фото 4Стул полубарный Mars, шенилл Domiart blammo romb apple, черная эмаль - фото 5Стул полубарный Mars, шенилл Domiart blammo romb apple, черная эмаль - фото 6

Стул полубарный Mars, шенилл Domiart blammo romb apple, черная эмаль

15 оценок
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Стул полубарный Фаро, черный
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Стул полубарный Фаро, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяшенилл
  • Цветжелтый

Выполненные заказы

Стул Mars, гобелен лайм, ножки бук
Стул Mars, гобелен лайм, ножки букСтул Mars, гобелен лайм, ножки букСтул Mars, гобелен лайм, ножки букСтул Mars, гобелен лайм, ножки букСтул Mars, гобелен лайм, ножки букСтул Mars, гобелен лайм, ножки бук
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