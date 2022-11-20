Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина550 мм
- Глубина510 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяшенилл
- Цветжелтый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Кресло Бомбей
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
Стул Tolix барный серебристый матовый