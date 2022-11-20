Характеристики товара
Описание
130 х 81 х H70
каркас: алюминий, подъемный механизм, съемный мешок
130 х 81 х H70
каркас: алюминий, подъемный механизм, съемный мешок
Сундук Антрацит
Сундук Винтаж
Сундук Удобный
Сундук Винтаж вертикальный
Сундук Люкс
Сундук Гранада 2
Сундук Гранада 3
Сундук Гранада 1
Сундук Шевалье
Сундук Шевалье 2
Зажим белый с липучкой
Барная стойка Парсон, белая
Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА
Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая
Пепельница металлическая Вест
Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Урна металлическая Бюджет-2
Обеденная группа Лоджес