Товар в корзине. Перейти
Сундук GRAND - фото 1Сундук GRAND - фото 2

Сундук GRAND

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сундук Верона 3
Сундук Верона 3
Следующий Люстра Брайт горизонтальный
Сундук Верона 3

Характеристики товара

Описание

130 х 81 х H70

каркас: алюминий, подъемный механизм, съемный мешок

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Сундук АнтрацитНастоящее фото товара Сундук Антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
14

Сундук Антрацит

Сундук ВинтажНастоящее фото товара Сундук Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
13

Сундук Винтаж

Сундук УдобныйНастоящее фото товара Сундук Удобный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
11

Сундук Удобный

Сундук Винтаж вертикальныйНастоящее фото товара Сундук Винтаж вертикальный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
5

Сундук Винтаж вертикальный

Сундук ЛюксНастоящее фото товара Сундук Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
10

Сундук Люкс

Сундук Гранада 2Настоящее фото товара Сундук Гранада 2, произведённого компанией ChiedoCover
от39 590
Оптовая цена
7

Сундук Гранада 2

Сундук Гранада 3Настоящее фото товара Сундук Гранада 3, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена
7

Сундук Гранада 3

Сундук Гранада 1Настоящее фото товара Сундук Гранада 1, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
Оптовая цена
10

Сундук Гранада 1

Настоящее фото товара Сундук Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
7

Сундук Шевалье

Сундук Шевалье 2Настоящее фото товара Сундук Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
от31 690
Оптовая цена
5

Сундук Шевалье 2

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Зажим белый с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
100
Оптовая цена
10

Зажим белый с липучкой

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, белая

Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 КроссбэкаНастоящее фото товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
15

Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка

Настоящее фото товара Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
6

Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА

Настоящее фото товара Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
8

Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая

Настоящее фото товара Пепельница металлическая Вест, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
14

Пепельница металлическая Вест

Настоящее фото товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
9

Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби

Настоящее фото товара Урна металлическая Бюджет-2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
15

Урна металлическая Бюджет-2

Настоящее фото товара Обеденная группа Лоджес, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
7

Обеденная группа Лоджес

Другие товары из разделамебель для спальни
Шкаф Классика №1Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
12

Шкаф Классика №1

Диван ДжинаНастоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
14

Диван Джина

Тахта СолоНастоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
15

Тахта Соло

Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Пуф Бочонок

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден