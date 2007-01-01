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Настоящее фото товара Сундук из водного гиацинта, Наплес, произведённого компанией ChiedoCover
Сундук из водного гиацинта, Наплес
40 оценок
21 590
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Сундук из водного гиацинта, Наплес - фото 1Сундук из водного гиацинта, Наплес - фото 2Сундук из водного гиацинта, Наплес - фото 3Сундук из водного гиацинта, Наплес - фото 4

Сундук из водного гиацинта, Наплес

Артикул: CH-034-262
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина730 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота440 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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