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Бульонная чашка Organica Green - фото 1

Бульонная чашка Organica Green

Артикул: CH-071-348
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина135 мм
  • Ширина115 мм
  • Объем0.4 л
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Отзывы

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Бульонная чашка Organica Green
Бульонная чашка Organica Green
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