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Бульонная чашка Luminarc Trianon с ручками - фото 1

Бульонная чашка Luminarc Trianon с ручками

Артикул: CH-071-347
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Диаметр100 мм
  • Объем0.3 л

Отзывы

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Товар в корзине

Бульонная чашка Luminarc Trianon с ручками
Бульонная чашка Luminarc Trianon с ручками
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В корзине

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