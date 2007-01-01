Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,128 кг
- Объем0.33 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Соусник «Кунстверк» фарфор 50 мл, белый
Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый
Крышка для тарелки «Проотель», пластик, прозрачный
Молочник «Революшн» сплит, сталь нержавеющая 0,5 л, металлический
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.6 л, красное
Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, зеленый
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, голубой
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый
Соусник «Кунстверк» фарфор 50 мл, белый