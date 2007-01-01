Товар в корзине. Перейти
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное - фото 1Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное - фото 2

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное

Артикул: CH-062-185
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный
Фотография товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,128 кг
  • Объем0.33 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела ведра для картофеля фри

Товар в корзине

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное
от 580
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают