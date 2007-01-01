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Бульонная чашка с ручками 350 мл, фарфор "NOBLE" - фото 1

Бульонная чашка с ручками 350 мл, фарфор "NOBLE"

Артикул: CH-071-350
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.35 л
  • Материалфарфор

Отзывы

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Товар в корзине

Бульонная чашка с ручками 350 мл, фарфор "NOBLE"
Бульонная чашка с ручками 350 мл, фарфор "NOBLE"
790
В корзине

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