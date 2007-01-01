Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник акцентный элемент в интерьере. Круглый плафон выполнен из матового стекла, придающего мягкость и рассеянность свету, создавая уютную атмосферу в помещении. Красивые декоративные элементы из розового и коричневого стекла на металлической арматуре подчеркивает восточную атмосферу и оригинальность светильника. Золотистый глянцевый блеск арматуры добавляет утонченности и выделяет модель среди других. Светильник оснащен одной лампой с цоколем Е27 мощностью до 60 Вт, что позволяет освещать площадь до 3 кв.м. Регулируемая высота подвеса (от 20 до 100 см) позволяет легко адаптировать светильник под любое пространство. Светильник идеально подходит для гостиных, спален, кухонь, столовых, а также для кафе, ресторанов и гостиниц. Благодаря своему дизайну он может стать украшением интерьера в загородных домах и уютных помещениях для чтения. В комплект входят светильник, паспорт, упаковка и схема сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота1325 мм
- Вес0.79 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки1.6 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет