Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Джейн Призмик создаёт мягкое и уютное освещение благодаря прямоугольному хрустальному плафону с огранкой, имитирующей кристаллы. Свет, проходя сквозь грани, играет бликами и добавляет помещению визуальной лёгкости и изысканности.
Корпус выполнен из прочного металла с покрытием под благородную латунь. Этот материал устойчив к коррозии, не тускнеет со временем, прекрасно сочетается как с тёплыми, так и с нейтральными оттенками интерьера. Латунь придаёт светильнику винтажное очарование и утончённость. Цепочный выключатель обеспечивает комфортное управление светом, а компактные размеры делают модель универсальной для размещения в спальне, прихожей, на кухне или в коридоре. Светильник работает с одной лампой с цоколем E14 до 40 Вт и подходит как для классических ламп накаливания, так и для LED-источников, обеспечивая мягкое направленное освещение для площади до 2 кв.м. Данная модель гармонично впишется в интерьеры в классическом и неоклассическом стиле, украсит гостиничные номера, кафе, частные дома и городские квартиры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150.3 мм
- Глубина120 мм
- Высота200 мм
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветпрозрачный, латунь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки140 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Вес упаковки0.84 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики190*140*140
- Изделия стопируютсяНет