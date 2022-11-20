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Светильник настольный 01529 - фото 1

Светильник настольный 01529

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: Е 27

Тип лампочки: Накаливания

Количество ламп: 1

Мощность ламп (W): 25

Напряжение (V): 220

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Ширина280 мм
  • Материаллатунь, стекло

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