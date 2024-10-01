Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Sunset с плафоном из рифленого стекла придает оригинальности и рельефно рассеивает свет. Прекрасно подходит для освещения обеденной зоны, зала, кухни, гостиной. Светильник можно отрегулировать по высоте. С площадью освещения в 3 м² данная модель подойдёт для небольшого пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота1520 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбронза, прозрачный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки2.20 кг