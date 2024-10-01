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Светильник подвесной V10918-P Sunset - фото 1Светильник подвесной V10918-P Sunset - фото 2Светильник подвесной V10918-P Sunset - фото 3Светильник подвесной V10918-P Sunset - фото 4

Светильник подвесной V10918-P Sunset

Артикул: CH-066-683
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник Sunset с плафоном из рифленого стекла придает оригинальности и рельефно рассеивает свет. Прекрасно подходит для освещения обеденной зоны, зала, кухни, гостиной. Светильник можно отрегулировать по высоте. С площадью освещения в 3 м² данная модель подойдёт для небольшого пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота1520 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбронза, прозрачный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки2.20 кг

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