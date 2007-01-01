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Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi, произведённого компанией ChiedoCover
Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi
48 оценок
2 89076
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi - фото 1Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi - фото 2
Распродажа

Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi

Артикул: CH-027-441
48 оценок
Основные характеристики
  • Длина200 мм
  • Ширина10 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалметалл, силикон
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник Moderli V5020-1PL Store подвесной светодиодный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Ширина10 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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