Характеристики товара
Описание
Лаконичный светодиодный светильник Yumi в стиле хай-тек. Светодиодная лента мощностью 10 Вт встроена в цилиндрическую форму каркаса, силиконовая вставка позволяет создать мягкое и комфортное освещение. Каркас белого цвета из алюминия сочетает в себе геометрическую форму, наделяя светильник практичным образом. Общая высота светильника составляет 120 см, отличный вариант для комнат с высокими потолками. Данная модель станет приятным дополнением интерьера в стиле минимализма. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать с помощью подвесных тросов.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 10 Вт.
- Общая мощность светильника 10 Вт.
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина10 мм
- Длина200 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый