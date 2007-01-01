Характеристики товара
Описание
Венские табуреты — это идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности. Его элегантный дизайн и изысканные линии делают его прекрасным дополнением к любому интерьеру. Табурет выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Благодаря комбинации стиля и удобства, этот табурет станет неотъемлемой частью вашего пространства и поможет создать необходимую атмосферу.Каждая деталь табурета тщательно проработана и изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает его долгий срок службы. Благодаря устойчивой конструкции и качественным компонентам, этот табурет будет служить вам верой и правдой на протяжении многих лет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина470 мм
- Высота780 мм
- Вес4.3 кг
- Материалбук
- Материал сиденьяткань
- Цветкрасный, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Изделия стопируютсяНет