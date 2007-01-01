Характеристики товара
Описание
Данные кресла — это идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности. Элегантный дизайн и изысканные линии делают его прекрасным дополнением к любому интерьеру бара. Кресло выполнено из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Благодаря комбинации стиля и удобства, это кресло станет неотъемлемой частью пространства и поможет создать необходимую атмосферу.Каждая деталь кресла тщательно проработана и изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы. Благодаря устойчивой конструкции и качественным компонентам, это кресло будет служить вам верой и правдой на протяжении многих лет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота830 мм
- Вес5.6 кг
- Материалбук
- Материал сиденьябук
- Цветтемно-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Изделия стопируютсяНет