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Стул Uran, мягкое сидение

Артикул: CH-059-507
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Венский стул из массива бука, изготовленный из лучшего отечественного сырья по классической технологии XIX века. Компактный и стильный стул из нашей коллекции впишется практически в любой интерьер, а качественное покрытие, прочный гнутый деревянный каркас, позволит эксплуатировать такой предмет интерьера долгие годы.

Количество в упаковке 2 шт
Габариты упаковки длина*ширина*глубина 0,94*0,45*0,58 м
Вес 8,3 кг
Объем 0,25 м3

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина430 мм
  • Высота830 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветкоричневый, белый, серый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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