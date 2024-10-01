Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Дива 2.4.6.», 200мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Дива 2.4.6.», 200мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Дива 2.4.6.», 200мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-156
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Нью-Йорк, 250мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Нью-Йорк, 250мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр84 мм
  • Объем0,2 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59011
2 890 ₽

Стол Лидер 4

451
Распродажа
Фотография товара Стеллаж 38 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 38, произведённого компанией ChiedoCover
от21 5909
23 490 ₽Оптовая цена

Стеллаж 38

50
Фотография товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

32
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49046
11 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi

48
В наличии 79 шт.
Фотография товара Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 4 светильника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 4 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 4 светильника

41
Фотография товара Стул Мия, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Мия, темно-серый

8

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 10704 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Энджой, 350мл, стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Энджой, 350мл, стекло, розовый

11
В наличии 187 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Шамбор», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Шамбор», 200мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3073
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Шамбор», 200мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 3910 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан, 210мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 210мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Пиза», 280мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Пиза», 280мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Пиза», 280мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн утолщенное дно, 330мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн утолщенное дно, 330мл, хрусталь, прозрачный

15
В наличии 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Эклипс», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Эклипс», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Эклипс», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 197 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Концепто Идиль», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Концепто Идиль», 250мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 312 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Дива 2.4.6.», 200мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Дива 2.4.6.», 200мл, стекло, прозрачный
от 660
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59011
2 890 ₽

Стол Лидер 4

451
Распродажа
Фотография товара Стеллаж 38 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 38, произведённого компанией ChiedoCover
от21 5909
23 490 ₽Оптовая цена

Стеллаж 38

50
Фотография товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

32
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49046
11 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi

48
В наличии 79 шт.