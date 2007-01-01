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Настоящее фото товара Тарелка глубокая "Элеганс", 21см, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка глубокая "Элеганс", 21см
5 оценок
790
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Тарелка глубокая "Элеганс", 21см - фото 1

Тарелка глубокая "Элеганс", 21см

Артикул: CH-071-688
5 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр210 мм
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр210 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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