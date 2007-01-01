Товар в корзине. Перейти
Тарелка глубокая, серия "Элеганс" - фото 1Тарелка глубокая, серия "Элеганс" - фото 2

Тарелка глубокая, серия "Элеганс"

Артикул: CH-071-690
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм
Фотография товара Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка глубокая "Elegance", 21см
Фотография товара Тарелка глубокая "Elegance", 21см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота72 мм
  • Диаметр195 мм
  • Объем0.4 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела тарелки глубокие

Товар в корзине

Тарелка глубокая, серия "Элеганс"
Тарелка глубокая, серия "Элеганс"
890
В корзине

С этим товаром покупают