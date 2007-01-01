Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Глубокая тарелка, фарфор, серия "Ром", произведённого компанией ChiedoCover
Глубокая тарелка, фарфор, серия "Ром"
5 оценок
1 690
Товар в корзине. Перейти
Глубокая тарелка, фарфор, серия "Ром" - фото 1

Глубокая тарелка, фарфор, серия "Ром"

Артикул: CH-071-376
5 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр230 мм
  • Объем1 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "Ром", Бай Бон
Фотография товара Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "Ром", Бай Бон от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка глубокая "Элеганс", 23 см
Фотография товара Тарелка глубокая "Элеганс", 23 см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр230 мм
  • Объем1 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лопата», фарфор

14
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Крафт Блю», произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Тарелка для пасты «Крафт Блю»

12
В наличии 82 шт.
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, темное дерево

8
В наличии 5 шт.
Фотография товара Хайбол, 250мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 250мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Хайбол, 250мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 95 шт.
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,8 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,8 л, металлический

10
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Агат» фарфор 90 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Агат» фарфор 90 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Молочник «Агат» фарфор 90 мл, красный

8
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» квадратный фарфор 0,5 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» квадратный фарфор 0,5 л, белый

12
В наличии 468 шт.
Фотография товара Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь

9
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Баранчик, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Баранчик, сталь нержавеющая, металлический

6
В наличии 25 шт.

Другие товары из раздела тарелки глубокие

Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо»

5
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт»

15
В наличии 1036 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л

14
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный»

11
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Трианон»

13
В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Кунстверк», диаметр 255мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Кунстверк», диаметр 255мм

8
В наличии 1212 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Полар», 0.45, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Полар», 0.45

12
В наличии 550 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Крафт Грин»

10
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Барселона», произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Барселона»

13
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм

9
В наличии 137 шт.

Товар в корзине

Глубокая тарелка, фарфор, серия "Ром"
Глубокая тарелка, фарфор, серия "Ром"
1 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лопата», фарфор

14
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Крафт Блю», произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Тарелка для пасты «Крафт Блю»

12
В наличии 82 шт.
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, темное дерево

8
В наличии 5 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Премиум стулья
Премиум стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 Биоразлагаемые стулья
Биоразлагаемые стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности