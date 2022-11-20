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Тарелка мелкая Идиллия D20 - фото 1

Тарелка мелкая Идиллия D20

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 20 см

Высота: 2.2 см

Материал: фарфор

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияБеларусь

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