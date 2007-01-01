Тарелки

Сначала популярные
Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
490 ₽
Оптовая цена
4.1
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.2
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Настоящее фото товара Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.2
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Настоящее фото товара Блюдо 330 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.6
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Настоящее фото товара Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.9
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.9
Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16
Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8
Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
5
Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
Настоящее фото товара Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
290 ₽
Оптовая цена
4.2
Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24
Настоящее фото товара Блюдо овальное 300*210 мм Royal White 6, 18, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.4
Блюдо овальное 300*210 мм Royal White 6, 18
Настоящее фото товара Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.7
Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24
Настоящее фото товара Блюдо овальное 350*245 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.4
Блюдо овальное 350*245 мм Royal White 4, 12
Настоящее фото товара Блюдо овальное без полей 310*220 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.8
Блюдо овальное без полей 310*220 мм Royal White 6, 24
Настоящее фото товара Блюдо овальное с бортом 250 мм Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.3
Блюдо овальное с бортом 250 мм Royal White 6, 36
Настоящее фото товара Блюдо овальное с бортом 300 мм Royal White 4, 24, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.5
Блюдо овальное с бортом 300 мм Royal White 4, 24
Настоящее фото товара Блюдо овальное с бортом 350 мм Royal White 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.4
Блюдо овальное с бортом 350 мм Royal White 4, 16
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольно 375 мм Royal White 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.2
Блюдо прямоугольно 375 мм Royal White 4, 16
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное 280 мм Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
5
Блюдо прямоугольное 280 мм Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное 330 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.6
Блюдо прямоугольное 330 мм Royal White 6, 24
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
590 ₽
Оптовая цена
4.8
Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное с волнистным краем 360х250 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.7
Блюдо прямоугольное с волнистным краем 360х250 мм Royal White 4, 12
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное с волнистым краем 410х270 мм Royal White 4, 8, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.8
Блюдо прямоугольное с волнистым краем 410х270 мм Royal White 4, 8
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное с соусником 250х170 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.9
Блюдо прямоугольное с соусником 250х170 мм Royal White 6, 24
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.4
Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное узкое 380х100 мм Royal White 4, 24, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
5
Блюдо прямоугольное узкое 380х100 мм Royal White 4, 24
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное узкое 390х130 мм Royal White 3, 12, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.9
Блюдо прямоугольное узкое 390х130 мм Royal White 3, 12
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное узкое 470х160 мм Royal White 3, 12, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
490 ₽
Оптовая цена
4.4
Блюдо прямоугольное узкое 470х160 мм Royal White 3, 12
Настоящее фото товара Блюдце 110 мм для чашки Royal White 24, 144, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.3
Блюдце 110 мм для чашки Royal White 24, 144
Настоящее фото товара Блюдце 120 мм для чашки Royal White 12, 96, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.8
Блюдце 120 мм для чашки Royal White 12, 96
Настоящее фото товара Блюдце 130 мм для чашки Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
5
Блюдце 130 мм для чашки Royal White 12, 144
Настоящее фото товара Блюдце 130 мм для чашки Royal White 12, 72, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.1
Блюдце 130 мм для чашки Royal White 12, 72
Настоящее фото товара Блюдце 145 мм для чашки Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.1
Блюдце 145 мм для чашки Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Блюдце 145 мм для бульонницы, для чашек Royal White 6, 72, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.7
Блюдце 145 мм для бульонницы, для чашек Royal White 6, 72
Настоящее фото товара Блюдце 160 мм для бульнницы Royal White 6, 72, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
5
Блюдце 160 мм для бульнницы Royal White 6, 72
Настоящее фото товара Блюдце 160 мм для чашки Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.2
Блюдце 160 мм для чашки Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Блюдце 165 мм для чашки Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Блюдце 165 мм для чашки Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия D17, произведённого компанией ChiedoCover
60 ₽
Оптовая цена
4.4
Тарелка мелкая Идиллия D17
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия D20, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
80 ₽
Оптовая цена
4.6
Тарелка мелкая Идиллия D20
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия D24, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.5
Тарелка мелкая Идиллия D24
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия D26.5, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
4.6
Тарелка мелкая Идиллия D26.5
Настоящее фото товара Тарелка глубокая Идиллия D20, произведённого компанией ChiedoCover
80 ₽
Оптовая цена
4.1
Тарелка глубокая Идиллия D20
Настоящее фото товара Тарелка глубокая Идиллия D24, произведённого компанией ChiedoCover
110 ₽
Оптовая цена
4.8
Тарелка глубокая Идиллия D24
Настоящее фото товара Тарелка глубокая Кунстверк D23.5, произведённого компанией ChiedoCover
340 ₽
Оптовая цена
4.7
Тарелка глубокая Кунстверк D23.5

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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