Товар в корзине. Перейти
Тарелка мелкая Голубка D24 - фото 1

Тарелка мелкая Голубка D24

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пара чайная Голубка 220
Пара чайная Голубка 220
Следующий Тарелка мелкая Голубка D17.5
Пара чайная Голубка 220

Популярные варианты ткани

Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Тарелка мелкая Голубка D24 - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 24 см

Материал: фарфор

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияБеларусь

Похожие товары

Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
15

Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18

Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
15

Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12

Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18Настоящее фото товара Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
15

Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18

Блюдо 330 мм Royal White 4, 12Настоящее фото товара Блюдо 330 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
5

Блюдо 330 мм Royal White 4, 12

Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18Настоящее фото товара Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
13

Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18

Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
7

Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16

Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
15

Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8

Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4

Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72Настоящее фото товара Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
10

Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72

Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24Настоящее фото товара Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
14

Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24

С этим товаром покупают
Шторы БархатНастоящее фото товара Шторы Бархат, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Шторы Бархат

Шторы Лен РогожкаНастоящее фото товара Шторы Лен Рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
7

Шторы Лен Рогожка

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1266, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
11

Подстолье из нержавеющей стали 1266

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1087, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
11

Подстолье из нержавеющей стали 1087

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Кресло Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Кресло Tulip

Настоящее фото товара Люстра подвесная Дрезден, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
15

Люстра подвесная Дрезден

Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Пуф Бочонок

Стул барный Бомба фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул барный Бомба фиолетовый

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди