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Настоящее фото товара Тарелка мелкая Голубка D24, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка мелкая Голубка D24
40 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Тарелка мелкая Голубка D24 - фото 1

Тарелка мелкая Голубка D24

Артикул: CH-003-373
40 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 24 см

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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