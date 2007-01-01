Характеристики товара
Описание
Диаметр: 24 см
Материал: фарфор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Диаметр: 24 см
Материал: фарфор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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