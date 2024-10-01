Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр160 мм
- Материалфарфор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный
Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный
Форма для запекания прямоугольная «Бель Кузин» фарфор
Подставка для ведра для шампанского металл, черный
Молочник «Торино», фарфор 80 мл
Доска для подачи из дуба, темно-коричневая
Гастроемкость с разделителем фарфор 4 литра
Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм
Ложка кофейная, «Сеттеченто Бронз», сталь нержавеющая, металлическая
Тарелка «Пати», квадратная
Тарелка пирожковая «Крафт Браун»
Тарелка пирожковая «Интэнсити Куп»
Тарелка пирожковая «Лайфстиль»
Тарелка пирожковая «Монако Вайт»
Тарелка десертная, керамика, синий
Тарелка десертная «Арборесценс»
Тарелка десертная «Виктория»
Тарелка пирожковая «Скалистос», диметр 150мм
Тарелка десертная «Аура Маттонэ»
Тарелка десертная «Аура Блю», фарфор
Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный
Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный
Форма для запекания прямоугольная «Бель Кузин» фарфор
Подставка для ведра для шампанского металл, черный