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Тарелка пирожковая «Крафт Браун», диаметр 150мм - фото 1Тарелка пирожковая «Крафт Браун», диаметр 150мм - фото 2

Тарелка пирожковая «Крафт Браун», диаметр 150мм

Артикул: CH-063-218
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0.226 кг
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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