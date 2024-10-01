Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота17 мм
- Диаметр160 мм
- Вес0.600 кг
- Материалкерамика
- Цветбежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Гранд»
Тарелка «Скандинавия»
Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый
Доска для подачи дуб, черная, коричневая
Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, амбер
Пепельница «Крафт Вайт», фарфор, белый, коричневый
Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»
Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный
Молочник «Лайк», фарфор 200 мл, белый
Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм
Тарелка десертная «Эвридэй»
Тарелка пирожковая «Ресторан»
Тарелка пирожковая «Виллоу»
Тарелка пирожковая «Крафт Блю»
Тарелка пирожковая «Крафт Браун», диаметр 150мм
Тарелка пирожковая «Крафт Грин»
Тарелка пирожковая «Органикс»
Тарелка десертная «Арборесценс»
Тарелка пирожковая «Скалистос», диметр 150мм
Тарелка пирожковая «Гелиос», стекло