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Тарелка пирожковая «Космос» - фото 1

Тарелка пирожковая «Космос»

Артикул: CH-063-250
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота17 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0.600 кг
  • Материалкерамика
  • Цветбежевый

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