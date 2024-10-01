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Тарелка пирожковая «Крафт Терракота» - фото 1Тарелка пирожковая «Крафт Терракота» - фото 2

Тарелка пирожковая «Крафт Терракота»

Артикул: CH-063-248
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0.228 кг
  • Материалфарфор
  • Цветтерракот

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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