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Тарелка десертная «Виктория» - фото 1

Тарелка десертная «Виктория»

Артикул: CH-063-319
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина260 мм
  • Глубина260 мм
  • Вес1.018 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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