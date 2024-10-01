Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина260 мм
- Глубина260 мм
- Вес1.018 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Сахарница «Агат» фарфор
Тарелка глубокая «Олеа»
Ложка кофейная, «М18», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый
Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор, белая
Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый
Хайбол, 310мл, хрустальное стекло, прозрачный
Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный
Нож столовый «Пьюр»
Блюдо для запекания «Крафт Блю» фарфор
Тарелка пирожковая «Крафт Грин»
Тарелка пирожковая «Крафт Эппл»
Тарелка десертная «Арбре»
Тарелка пирожковая «Скалистос»
Тарелка пирожковая «Скейп Охра»
Тарелка пирожковая «Блю Дэппл»
Тарелка пирожковая «Афрос»
Тарелка пирожковая «Атлантис»
Тарелка пирожковая «Скалистос», диаметр 150мм
Тарелка десертная «Аура Маттонэ»
Сахарница «Агат» фарфор
Тарелка глубокая «Олеа»
Ложка кофейная, «М18», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый