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Тарелка пирожковая «Урбан» - фото 1Тарелка пирожковая «Урбан» - фото 2

Тарелка пирожковая «Урбан»

Артикул: CH-063-303
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материалфарфор
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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