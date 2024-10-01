Товар в корзине. Перейти
Тарелка пирожковая «Скалистос», диаметр 150мм - фото 1

Тарелка пирожковая «Скалистос», диаметр 150мм

Артикул: CH-063-321
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка десертная, керамика, синий
Фотография товара Тарелка десертная, керамика, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка десертная «Эвридэй», стекло
Фотография товара Тарелка десертная «Эвридэй», стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0.214 кг
  • Материалкерамика
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Соусник пластик 60 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Соусник пластик 60 мл, белый

11
В наличии 804 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Ромб», стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Пепельница «Ромб», стекло, прозрачный

14
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый

11
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Кашуб-хел» , произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Сахарница «Кашуб-хел»

12
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл

7
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2905
2 390 ₽

Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сковорода порционная «Лондри» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9308
2 090 ₽Оптовая цена

Сковорода порционная «Лондри» фарфор

12
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1108
2 290 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, фарфор

9
В наличии 84 шт.

Другие товары из раздела тарелки десертные

Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Трианон»

5
В наличии 2484 шт.
Фотография товара Тарелка десертная «Эвридэй» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка десертная «Эвридэй», произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Тарелка десертная «Эвридэй»

10
В наличии
Фотография товара Тарелка пирожковая «Интэнсити» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Интэнсити», произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Интэнсити»

15
В наличии 16 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Крафт Браун», диаметр 150мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Браун», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от960
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Браун», диаметр 150мм

7
В наличии 105 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Интэнсити Куп», произведённого компанией ChiedoCover
от200
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Интэнсити Куп»

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Афрос», произведённого компанией ChiedoCover
от820
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Афрос»

12
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Атлантис», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Атлантис»

8
В наличии 246 шт.
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Виктория», произведённого компанией ChiedoCover
от1 020
Оптовая цена

Тарелка десертная «Виктория»

11
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Скалистос», диметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от860
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Скалистос», диметр 150мм

13
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Скалистос», черный, произведённого компанией ChiedoCover
от860
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Скалистос», черный

10
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Тарелка пирожковая «Скалистос», диаметр 150мм
Тарелка пирожковая «Скалистос», диаметр 150мм
от 1 070
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Соусник пластик 60 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Соусник пластик 60 мл, белый

11
В наличии 804 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Ромб», стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Пепельница «Ромб», стекло, прозрачный

14
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый

11
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый

7
В наличии