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Тарелка пирожковая «Монако Вайт» - фото 1Тарелка пирожковая «Монако Вайт» - фото 2

Тарелка пирожковая «Монако Вайт»

Артикул: CH-063-286
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота16 мм
  • Диаметр165 мм
  • Вес0.250 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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