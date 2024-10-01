Товар в корзине. Перейти
Тележка Easy storage для склада - фото 1

Тележка Easy storage для склада

Артикул: CH-066-952
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка Elegant для склада
Фотография товара Тележка Elegant для склада от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка Housekeeping для склада
Фотография товара Тележка Housekeeping для склада от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота850 мм
  • Вес12 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99059
50 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

30
Фотография товара Набор столиков Манго Шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор столиков Манго Шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
54 790
Оптовая цена

Набор столиков Манго Шоколад

43
Фотография товара Стул Валенсия SN темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия SN темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Валенсия SN темно-серый

79
Настоящее фото товара Пепельница металлическая Вест, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Пепельница металлическая Вест, черная

5
Настоящее фото товара Барный стул AGAVA Vintage Ash C-136 винтажный пепельный , произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена

Барный стул AGAVA Vintage Ash C-136 винтажный пепельный

13
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18

12

Другие товары из раздела тележки

Настоящее фото товара Тележка для хранения столов , произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена

Тележка для хранения столов

116
New
Настоящее фото товара Тележка для багажа Martin, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена

Тележка для багажа Martin

11
New
Настоящее фото товара Тележка Amazing для багажа, произведённого компанией ChiedoCover
48 890
Оптовая цена

Тележка Amazing для багажа

9
New
Настоящее фото товара Тележка Magnificent для багажа, произведённого компанией ChiedoCover
50 490
Оптовая цена

Тележка Magnificent для багажа

11
New
Настоящее фото товара Тележка для склада Easy-to-use, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Тележка для склада Easy-to-use

12
New
Настоящее фото товара Шкаф Premium, металлический, сетчатый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Шкаф Premium, металлический, сетчатый

6
New
Настоящее фото товара Шкаф Heavy Duty сетчатый, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
18 690
Оптовая цена

Шкаф Heavy Duty сетчатый, металлический

12
New
Настоящее фото товара Шкаф Storage сетчатый, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
18 690
Оптовая цена

Шкаф Storage сетчатый, металлический

5
New
Настоящее фото товара Тележка для склада Professional, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Тележка для склада Professional

11
New
Настоящее фото товара Тележка Deluxe для склада, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка Deluxe для склада

9

Товар в корзине

Тележка Easy storage для склада
Тележка Easy storage для склада
10 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99059
50 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

30
Фотография товара Набор столиков Манго Шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор столиков Манго Шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
54 790
Оптовая цена

Набор столиков Манго Шоколад

43
Фотография товара Стул Валенсия SN темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия SN темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Валенсия SN темно-серый

79
Настоящее фото товара Пепельница металлическая Вест, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Пепельница металлическая Вест, черная

5