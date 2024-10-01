Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина550 мм
- Высота850 мм
- Вес12 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
Набор столиков Манго Шоколад
Стул Валенсия SN темно-серый
Пепельница металлическая Вест, черная
Барный стул AGAVA Vintage Ash C-136 винтажный пепельный
Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18
Тележка для хранения столов
Тележка для багажа Martin
Тележка Amazing для багажа
Тележка Magnificent для багажа
Тележка для склада Easy-to-use
Шкаф Premium, металлический, сетчатый
Шкаф Heavy Duty сетчатый, металлический
Шкаф Storage сетчатый, металлический
Тележка для склада Professional
Тележка Deluxe для склада