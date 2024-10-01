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Шкаф сетчатый металлический Efficient - фото 1

Шкаф сетчатый металлический Efficient

Артикул: CH-066-980
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес30 кг

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