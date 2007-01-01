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Тележка сервировочная Tori, бронза - фото 1Тележка сервировочная Tori, бронза - фото 2

Тележка сервировочная Tori, бронза

Артикул: CH-076-945
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота740 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.10 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Тележка сервировочная Tori, бронза
Тележка сервировочная Tori, бронза
45 190
В корзине

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