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Шкаф Luxury, сетчатый, металлический - фото 1Шкаф Luxury, сетчатый, металлический - фото 2

Шкаф Luxury, сетчатый, металлический

Артикул: CH-066-973
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес30 кг

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