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Тележка-стойка для РУМ-сервиса Dolan - фото 1

Тележка-стойка для РУМ-сервиса Dolan

Артикул: CH-067-138
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина870 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1660 мм
  • Вес30 кг

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