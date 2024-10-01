Характеристики товара
Описание
Тележка для перевозки чистого и сбора грязного белья. Мешок для сбора грязного белья на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.
Размер 51х80х130(В)
объем товара (м3) 0.55
вес, кг 15
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина800 мм
- Высота1300 мм
- Вес15 кг
- Цветсиний