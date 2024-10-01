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Тележка для перевозки и хранения белья Luca - фото 1

Тележка для перевозки и хранения белья Luca

Артикул: CH-015-406
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для перевозки чистого и сбора грязного белья. Мешок для сбора грязного белья на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.

Размер 51х80х130(В)
объем товара (м3) 0.55
вес, кг 15

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес15 кг
  • Цветсиний

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