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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dalton - фото 1

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dalton

Артикул: CH-066-924
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1550 мм
  • Вес18 кг

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