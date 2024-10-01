от 48 990 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничных из нержавейки

34

от 17 090 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Harper

50

от 9 790 ₽

Оптовая цена

Тележка Ionian sea для горничных, универсальная

5

от 13 590 ₽

Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бежевый

13

от 31 090 ₽

Оптовая цена

Тележка Akumal для горничных универсальная из нержавейки

8

от 20 290 ₽

Оптовая цена

Тележка Athens для горничных, универсальная с полками из МДФ

7

от 26 290 ₽

Оптовая цена

Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ

6

16 290 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной с полимерной окраской

11

от 16 690 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж Dinar для перевозки и хранения белья с дверцей

8

от 29 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной с пластиковым баком Dark