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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Curtis - фото 1

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Curtis

Артикул: CH-066-925
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина960 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес28 кг

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