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Тележка для уборки Belle

Артикул: CH-067-021
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для уборки с мешком для сбора грязного белья, 3 корзинки для моющих средств, ведра для воды. Без швабры. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта.Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес15 кг

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