от 12 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья

34

от 5 135 ₽

Оптовая цена

Тележка гостиничная бельевая, 1 мешок, складная

8

от 14 490 ₽

Оптовая цена

Тележка Coral для горничных универсальная

8

от 20 290 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничных, универсальная с полками из МДФ

7

20 190 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Dawson

14

от 13 390 ₽

Оптовая цена

Тележка Dahab для сбора грязного белья с усилением бортов

10

от 18 190 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж Villefranche-sur-Mer для перевозки и хранения белья с дверцей

14

от 38 490 ₽

Оптовая цена

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Aiden

15

от 17 590 ₽

Оптовая цена

Тележка лофт Ambassador

15

от 21 690 ₽

Оптовая цена

Тележка лофт House