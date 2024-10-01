Характеристики товара
Описание
Тележка для уборки с мешком для сбора грязного белья, 3 корзинки для моющих средств, ведра для воды. Без швабры. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта.Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина1050 мм
- Высота1100 мм
- Вес15 кг