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Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый - фото 1Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый - фото 2Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый - фото 3

Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-057-817
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип шейкера - американский

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота175 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,515 кг
  • Объем0,84 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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