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Ткань Арш, жаккард

Артикул: CH-000-798
48 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Материалжаккард
  • Плотность347 г/м²
  • Тип тканимебельные, столовые, портьерные, для чехлов
  • Страна изготовленияРоссия

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