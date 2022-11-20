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Ткань Scandinavia, рогожка

Артикул: CH-000-835
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина145 мм
  • Плотность310 г/м²
  • Тип тканимебельные, столовые, портьерные, постельные
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты ткани

Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1000-0001000-000
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1000-1071000-107
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1000-5131000-513
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1000-9051000-905
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Ткань Scandinavia, рогожка - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
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