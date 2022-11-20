Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина145 мм
- Плотность310 г/м²
- Тип тканимебельные, столовые, портьерные, постельные
- Страна изготовленияРоссия
Стул Кьявари Титан, деревянный
Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ
Светильник на штанге Bremen белый нижний
Полотенце банное Emily-2
Стеллаж 68
Слэб Маршалл
Гримерный столик с зеркалом Абба, бук
Костровая чаша ЛЕС
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50