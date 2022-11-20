Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Материалжаккард
- Плотность347 г/м²
- Тип тканимебельные, столовые, портьерные
- Страна изготовленияРоссия
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Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50