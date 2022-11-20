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Ткань Санта, жаккард

Артикул: CH-000-799
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Материалжаккард
  • Плотность347 г/м²
  • Тип тканимебельные, столовые, портьерные
  • Страна изготовленияРоссия

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