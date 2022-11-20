Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалмикровельвет
- Износостойкость25000 циклов
- Плотность320 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияРоссия
Стол Река
Лавочка Лигурия
Столешница слэб №15
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Диван Corfy Loveseat
Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
Зеркало Лотос 3
Стул Лофт, каркас хром, дерево
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50