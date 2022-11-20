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Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 1Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 2Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 3Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 4Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 5Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 6Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 7Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 8Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 9Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 10Ткань Velvet Lux, микровельвет - фото 11

Ткань Velvet Lux, микровельвет

Артикул: CH-000-963
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Материалмикровельвет
  • Износостойкость25000 циклов
  • Плотность320 г/м²
  • Состав100% полиэстер
  • Тип тканимебельные
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты ткани

Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1000-0001000-000
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1000-1071000-107
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1000-5131000-513
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1000-9051000-905
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Ткань Velvet Lux, микровельвет - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
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