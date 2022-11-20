Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина155 мм
- Плотность192 г/м²
- Составхлопок - 14%, полиэфир - 86%
- Тип тканистоловые
- Страна изготовленияРоссия
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Подстолье из нержавеющей стали 1087
Стеллаж 20
Вешалка деревянная Альберто дерево
Столешница спил ильма Сихан
Столешница спил тополя Сихам
Стул Arrow
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50