Товар в корзине. Перейти
Ткань Ричард - фото 1Ткань Ричард - фото 2Ткань Ричард - фото 3Ткань Ричард - фото 4Ткань Ричард - фото 5

Ткань Ричард

Артикул: CH-000-753
44 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ткань Журавинка 155 см
Ткань Журавинка 155 см
Следующий Ткань Мати
Ткань Журавинка 155 см

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина155/305 мм
  • Плотность238 г/м²
  • Составхлопок - 51%, полиэфир - 49%
  • Тип тканистоловые, портьерные
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты ткани

Ткань Ричард - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Ткань Ричард - ткань в цвете 1000-0001000-000
Ткань Ричард - ткань в цвете 1000-1071000-107
Ткань Ричард - ткань в цвете 1000-5131000-513
Ткань Ричард - ткань в цвете 1000-9051000-905
Ткань Ричард - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Ткань Ричард - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Ткань Ричард - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Ткань Ричард - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Ткань Ричард - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Ткань Ричард - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Ткань Ричард - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Ткань Ричард - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Ткань Ричард - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Ткань Ричард - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Ткань Ричард - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Ткань Ричард - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Ткань Ричард - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Ткань Ричард - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Ткань Ричард - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей

Выполненные заказы

Скатерть Ричард, бордовая гладь
Скатерть Ричард, бордовая гладь
Подробнее о заказе

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Бронза, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29019
5 290 ₽
329

Стул Кьявари Бронза, деревянный

Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМНастоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
60

Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1259ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
90

Подстолье хромированное 1259ЕМ

В наличии 16 шт.
Стеллаж 21Настоящее фото товара Стеллаж 21, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
48

Стеллаж 21

Настоящее фото товара Вешалка Грация 1/4 белая, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
37

Вешалка Грация 1/4 белая

Настоящее фото товара Столешница спил тополя Синши, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена
43

Столешница спил тополя Синши

Настоящее фото товара Банкетка Brooklyn, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
81

Банкетка Brooklyn

Стул CoolНастоящее фото товара Стул Cool, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
58

Стул Cool

Другие товары из раздела текстиль

Настоящее фото товара Покрывало 220-128, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
47

Покрывало 220-128

Настоящее фото товара Покрывало 220-129, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
43

Покрывало 220-129

Настоящее фото товара Покрывало 220-130, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
35

Покрывало 220-130

Настоящее фото товара Покрывало 220-131, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
41

Покрывало 220-131

Настоящее фото товара Покрывало 220-45, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
45

Покрывало 220-45

Настоящее фото товара Покрывало 220-46, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
44

Покрывало 220-46

Настоящее фото товара Покрывало 220-47, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
40

Покрывало 220-47

Настоящее фото товара Покрывало 220-48, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
41

Покрывало 220-48

Настоящее фото товара Покрывало 220-49, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
35

Покрывало 220-49

Настоящее фото товара Покрывало 220-50, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
44

Покрывало 220-50