Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина155/305 мм
- Плотность238 г/м²
- Составхлопок - 51%, полиэфир - 49%
- Тип тканистоловые, портьерные
- Страна изготовленияРоссия
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ
Подстолье хромированное 1259ЕМ
Стеллаж 21
Вешалка Грация 1/4 белая
Столешница спил тополя Синши
Банкетка Brooklyn
Стул Cool
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50