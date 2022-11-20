Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Материалжаккард
- Плотность347 г/м²
- Тип тканимебельные, столовые, портьерные, для чехлов
- Страна изготовленияРоссия
Металлический каркас "Лидер 2"
Полотенце махровое белое 50x90
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Лавочка Сиена
Вешалка Cтандарт 2/5 черный
Стеллаж 39
Стул Duke, светло-серый / серый с чёрными ножками
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50